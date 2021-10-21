23:05
USD 84.79
EUR 98.58
RUB 1.19
Спорт

Еще медаль. Борец из Кыргызстана взял серебро чемпионата мира среди ветеранов

Фото кадр из трансляции. Роман Сарыбаев

Кыргызстанец Роман Сарыбаев выиграл серебряную медаль чемпионата мира по вольной борьбе среди ветеранов.

Он выступал в весовой категории до 88 килограммов в дивизионе А.

В схватке за первое место он проиграл борцу из России Булату Дашинимаеву.

В квалификации Роман Сарыбаев выиграл у спортсмена из Узбекистана, в 1/4 финала — у казахского борца. В полуфинальной встрече он стал сильнее представителя США.

Напомним, у сборной КР уже две золотые и одна бронзовая медали.

Чемпионат мира по борьбе среди ветеранов проходит в городе Лутраки (Греция).
Ссылка: https://24.kg/sport/211208/
просмотров: 284
Версия для печати
Материалы по теме
Борец из Кыргызстана вышел в финал чемпионата мира среди ветеранов
Борец Чынарбек Изабеков выиграл золото чемпионата мира среди ветеранов
Борец Чынарбек Изабеков с победы начал чемпионат мира среди ветеранов
Кыргызстанец завоевал бронзу чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Два кыргызстанца вышли в полуфиналы чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Кыргызстанка Мээрим Жуманазарова поднялась на вторую строчку мирового рейтинга
Сборная Кыргызстана по борьбе заняла на чемпионате мира пятое место
Садыр Жапаров поздравил борца Жоламана Шаршенбекова с серебряной победой
Популярные новости
Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Кыргызстанец завоевал золото чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Два кыргызстанца вышли в&nbsp;полуфиналы чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Два кыргызстанца вышли в полуфиналы чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Айпери Медет кызы поедет на&nbsp;чемпионат мира по&nbsp;борьбе в&nbsp;Сербию Айпери Медет кызы поедет на чемпионат мира по борьбе в Сербию
Кыргызстанец вышел в&nbsp;финал чемпионата мира по&nbsp;борьбе среди ветеранов Кыргызстанец вышел в финал чемпионата мира по борьбе среди ветеранов
Бизнес
В&nbsp;Бишкеке прошел международный форум &laquo;Развитие науки и&nbsp;образования: перспективы&raquo; В Бишкеке прошел международный форум «Развитие науки и образования: перспективы»
Еще один магазин O!Store открылся в&nbsp;Оше. Успевайте на&nbsp;скидки! Еще один магазин O!Store открылся в Оше. Успевайте на скидки!
Индия и&nbsp;ОАЭ избраны в&nbsp;Совет по&nbsp;правам человека ООН на&nbsp;новый срок Индия и ОАЭ избраны в Совет по правам человека ООН на новый срок
Globus на&nbsp;центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом! Globus на центральном проспекте Бишкека: низкие цены рядом!
21 октября, четверг
23:05
Всплеск COVID-19. В Москве ввели новые жесткие ограничения Всплеск COVID-19. В Москве ввели новые жесткие ограниче...
22:47
Национальная сборная Кыргызстана по футболу улучшила позиции в рейтинге FIFA
22:31
Милиция просит помощи в опознании найденного в БЧК утопленника. Осторожно, фото!
22:15
Советско-немецкая вместо Великой Отечественной. Украина предложила новый термин
22:02
Еще медаль. Борец из Кыргызстана взял серебро чемпионата мира среди ветеранов