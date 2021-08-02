Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

23 июля — 8 августа. Олимпийские игры. Токио (Япония)
2 августа
8.00 — греко-римская борьба: до 77 килограммов — Акжол Махмудов;
8.30 — женская борьба: до 68 килограммов — Мээрим Жуманазарова;
8.30 — греко-римская борьба: до 97 килограммов — Узур Джузупбеков.
3 августа
8.30 — женская борьба: до 62 килограммов — Айсулуу Тыныбекова;
11.30 — греко-римская борьба: до 87 килограммов — Атабек Азизбеков;
17.00 — легкая атлетика: 5 тысяч метров — Нурсултан Кенешбеков.
5 августа
8.30 — вольная борьба: до 125 килограммов — Айаал Лазарев.
6 августа
8.30 — вольная борьба: до 65 килограммов — Эрназар Акматалиев.
7 августа
4.00 — марафон — Дарья Маслова.
3 августа. Кыргызская премьер-лига по футболу, 16-й тур
«Кара-Балта» — «Дордой»;
«Алга» — «Каганат»;
«Алай» — «Нефтчи»;
«Абдыш-Ата» — «Илбирс».
Начало в 18.30.
Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.
6 августа. Кыргызская премьер-лига по футболу, 15-й тур
«Илбирс» — «Каганат».
Начало в 18.30.
Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.
6 августа. Кубок Кыргызстана, 1/2 финала
«Алга» — «Дордой»;
«Алай» — «Нефтчи».
Ответные матчи состоятся 18 августа.