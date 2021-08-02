Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

23 июля — 8 августа. Олимпийские игры. Токио (Япония)

2 августа

8.00 — греко-римская борьба: до 77 килограммов — Акжол Махмудов;

8.30 — женская борьба: до 68 килограммов — Мээрим Жуманазарова;

8.30 — греко-римская борьба: до 97 килограммов — Узур Джузупбеков.

3 августа

8.30 — женская борьба: до 62 килограммов — Айсулуу Тыныбекова;

11.30 — греко-римская борьба: до 87 килограммов — Атабек Азизбеков;

17.00 — легкая атлетика: 5 тысяч метров — Нурсултан Кенешбеков.

5 августа

8.30 — вольная борьба: до 125 килограммов — Айаал Лазарев.

6 августа

8.30 — вольная борьба: до 65 килограммов — Эрназар Акматалиев.

7 августа

4.00 — марафон — Дарья Маслова.

3 августа. Кыргызская премьер-лига по футболу, 16-й тур

«Кара-Балта» — «Дордой»;

«Алга» — «Каганат»;

«Алай» — «Нефтчи»;

«Абдыш-Ата» — «Илбирс».

Начало в 18.30.

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

6 августа. Кыргызская премьер-лига по футболу, 15-й тур

«Илбирс» — «Каганат».

Начало в 18.30.

Все игры Кыргызской премьер-лиги можно посмотреть в прямом эфире на сайте 24.kg.

6 августа. Кубок Кыргызстана, 1/2 финала

«Алга» — «Дордой»;

«Алай» — «Нефтчи».

Ответные матчи состоятся 18 августа.