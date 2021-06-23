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Спорт

Дзюдоист Владимир Золоев получил лицензию на Олимпийские игры в Токио

Член национальной сборной команды Кыргызстана по дзюдо Владимир Золоев получил лицензию на XXXII летние Олимпийские игры в Токио. Об этом сообщили в Государственном агентстве по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Владимир Золоев с 2018 года выступил в 12 турнирах и набрал 2 тысячи 380 очков.

Он является действующим чемпионом Азии в весовой категории до 81 килограмма.

Накануне стало известно, что лицензию Игр получила член национальной сборной команды Кыргызской Республики по пулевой стрельбе Каныкей Кубанычбекова.
Ссылка: https://24.kg/sport/198655/
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