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Спорт

Айсулуу Тыныбекова вновь возглавила мировой рейтинг Объединенного мира борьбы

Кыргызстанка Айсулуу Тыныбекова вновь возглавила мировой рейтинг Объединенного мира борьбы (UWW). Об этом сообщается на сайте организации.

Рейтинг обновили после соревнований Poland Open. Кыргызстанка завоевала золотую медаль, тем самым поднялась на четыре пункта.

В предыдущем списке Айсулуу Тыныбекова была на пятом месте в весовой категории 62 килограмма.

uww.org
Фото uww.org. Рейтинг

Отметим, ранее отечественная спортсменка несколько раз возглавляла список лучших по версии UWW.

В весовой категории до 68 килограммов Мээрим Жуманазарова поднялась в рейтинге на один пункт. Она стала третьей на турнире в Польше.

Айпери Медет кызы в рейтинге весовой категории до 76 килограммов занимает пятое место.

Напомним, все три девушки будут представлять Кыргызстан на Олимпиаде в Токио.
Ссылка: https://24.kg/sport/197567/
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