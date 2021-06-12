Завтра из-за соревнований частично перекроют улицу Масалиева в Бишкеке

Завтра частично перекроют улицу Масалиева. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии.

По ее данным, 13 июня при поддержке столичного муниципалитета в Бишкеке состоятся соревнования по дуатлону.

Они пройдут в парке «Ынтымак» с 7.00 до 13.30.

Федерация триатлона проведет соревнования на дистанции «Суперспринт» (бег — 2 километра, велогонка — 8 километров и бег — 1 километр) для детей 12-15 лет и на дистанции «Спринт» (бег — 5 километров, велогонка — 20 километров, а затем снова бег — 2,5 километра) в индивидуальном зачете и в командной эстафете.

В соревнованиях примут участие 200 человек, включая спортсменов из ближнего зарубежья.

Дуатлон — это одна из дисциплин триатлона, состоящая из трех этапов, которые спортсмен должен преодолеть без остановки.

В связи с проведением спортивного мероприятия будет перекрыта северная сторона улицы Масалиева, а южная часть будет открыта для проезда только в западном направлении. Муниципалитет Бишкека приносит извинения и просит автомобилистов планировать маршрут.