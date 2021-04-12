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Спорт

Определились финалисты Национальной лиги чемпионата Кыргызстана по волейболу

Стали известны участники финального раунда чемпионата Кыргызстана по волейболу среди мужских команд Национальной лиги. Об этом сообщило Государственное агентство по делам молодежи, физической культуры и спорта.

Восемь команд сыграли два тура, по итогам которых четыре лучшие — «Отор», «Университет Сулайман-Тоо», EREM, «Аксы» — вышли в финальный раунд и продолжат борьбу за медали.

«Улар», «Салам-Алик», «СКА Жаны-Муун», «Буркут» будут играть за 5-8-е места. Команды, занявшие 7-8-е места, вылетят по итогам сезона в Высшую лигу.
Ссылка: https://24.kg/sport/189717/
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