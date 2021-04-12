Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

13-14 апреля. Чемпионат Кыргызстана по армрестлингу среди ЛОВЗ. Бишкек
В соревнованиях ЛОВЗ участвуют юноши и взрослые в трех категориях: с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.
15-16 апреля. Чемпионат Кыргызстана по таяк-тартыш. Бишкек
Таяк-тартыш дословно с кыргызского языка переводится как «перетягивание палки». Также есть международное название — мас-рестлинг.
16-17 апреля. Чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике. Бишкек
Участвуют перспективные легкоатлеты из столицы и регионов. Одна из целей — просмотр кандидатов в сборную.
16-18 апреля. Чемпионат Кыргызстана по хоккею. Бишкек
Чемпионом страны сезона 2019-2020 годов стала команда «Дордой» из Нарына.
16-25 апреля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Ташкент
Помимо медалей чемпионата, спортсмены поборются за рейтинговые очки, необходимые для участия в Олимпийских играх в Токио.
15-17 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, пятый, шестой туры
12 апреля:
- «Каганат» — «Алга»;
15 апреля:
- «Абдыш-Ата» — «Нефтчи»;
16 апреля:
- «Алай» — «Алга»;
17 апреля:
- «Илбирс» — «Кара-Балта»;
18 апреля:
- «Дордой» — «Каганат».
17-18 апреля. Игры Лиги AFL по футболу
Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.