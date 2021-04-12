08:29
USD 84.79
EUR 100.79
RUB 1.10
Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

13-14 апреля. Чемпионат Кыргызстана по армрестлингу среди ЛОВЗ. Бишкек

В соревнованиях ЛОВЗ участвуют юноши и взрослые в трех категориях: с нарушениями слуха, опорно-двигательного аппарата и центральной нервной системы.

15-16 апреля. Чемпионат Кыргызстана по таяк-тартыш. Бишкек

Таяк-тартыш дословно с кыргызского языка переводится как «перетягивание палки». Также есть международное название — мас-рестлинг.

16-17 апреля. Чемпионат Кыргызстана по легкой атлетике. Бишкек

Участвуют перспективные легкоатлеты из столицы и регионов. Одна из целей — просмотр кандидатов в сборную.

16-18 апреля. Чемпионат Кыргызстана по хоккею. Бишкек

Чемпионом страны сезона 2019-2020 годов стала команда «Дордой» из Нарына.

16-25 апреля. Чемпионат Азии по тяжелой атлетике. Ташкент

Помимо медалей чемпионата, спортсмены поборются за рейтинговые очки, необходимые для участия в Олимпийских играх в Токио.

15-17 апреля. Кыргызская премьер-лига по футболу, пятый, шестой туры

12 апреля:

  • «Каганат» — «Алга»;

15 апреля:

  • «Абдыш-Ата» — «Нефтчи»;

16 апреля:

  • «Алай» — «Алга»;

17 апреля:

  • «Илбирс» — «Кара-Балта»;

18 апреля:

  • «Дордой» — «Каганат».

17-18 апреля. Игры Лиги AFL по футболу

Лига AFL — крупнейшая мировая любительская футбольная лига. В турнире принимают участие по 16 команд в трех дивизионах.

17-18 апреля. Первенство Бишкека по настольному теннису

Соревнования пройдут среди мужчин и женщин в одиночном и парном разрядах.
Ссылка: https://24.kg/sport/189633/
просмотров: 126
Версия для печати
Материалы по теме
Кубанычбек Айбек уулу завоевал бронзу на чемпионате Азии и Океании по дзюдо
Кыргызстанцы выступят на чемпионате Азии по спортивной борьбе в Алматы
Футболист Адилет Каныбеков будет выступать за клуб из Чехии
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Денис Петрашов примет участие в Открытом чемпионате России
В Чуйской области прошел первый чемпионат Кыргызстана по таэквондо среди детей
В Кыргызстане пройдет чемпионат Азии и Океании по дзюдо
В Джалал-Абадской области прошел чемпионат Кыргызстана по армрестлингу
В Бишкеке определили победителей чемпионата Кыргызстана по вольной борьбе
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Популярные новости
Академия дзюдо открылась в&nbsp;Кыргызстане Академия дзюдо открылась в Кыргызстане
Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов по&nbsp;футболу Завершились первые матчи 1/4 финала Лиги чемпионов по футболу
Трое борцов из&nbsp;Кыргызстана завоевали путевки на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Токио Трое борцов из Кыргызстана завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
Айпери Медет кызы и&nbsp;Мээрим Жуманазарова завоевали путевки на&nbsp;Олимпиаду в&nbsp;Токио Айпери Медет кызы и Мээрим Жуманазарова завоевали путевки на Олимпиаду в Токио
Бизнес
Почему водителям выгодно переходить на&nbsp;метан Почему водителям выгодно переходить на метан
MegaCom открыл велосезон-2021&nbsp;в городе&nbsp;Ош MegaCom открыл велосезон-2021 в городе Ош
Определяйте местоположение своих близких за&nbsp;секунды Определяйте местоположение своих близких за секунды
Сотрудники MegaCom вышли на&nbsp;субботник в&nbsp;Оше Сотрудники MegaCom вышли на субботник в Оше
12 апреля, понедельник
08:20
Итоги выборов. Расклад сил в Бишкекском городском кенеше остается прежним Итоги выборов. Расклад сил в Бишкекском городском кенеш...
08:16
Итоги выборов. В Ошский горкенеш проходят четыре партии
08:10
Итоги выборов. Предварительный состав БГК и Ошского горкенеша
08:01
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
07:52
Вниманию водителей: в Бооме проводится спуск камней, дорогу частично перекроют