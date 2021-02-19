Борец греко-римского стиля и капитан национальной сборной Кыргызстана Каныбек Жолчубеков объявил о завершении спортивной карьеры. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По информации ведомства, спортсмен поблагодарил за поддержку тренерский состав, врачей, болельщиков, семью и всех, кто помогал ему в профессиональном плане.

«Об уходе он заявил во время церемонии открытия чемпионата Кыргызстана по греко-римской борьбе. Каныбек Жолчубеков является двукратным чемпионом мира среди студентов, чемпионом мира среди молодежи, чемпионом Азии, а также вице-чемпионом Азиатских игр», — сообщили в ведомстве.