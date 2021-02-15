Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-17 февраля. Чемпионат Кыргызстана по футзалу среди девушек. Бишкек

Восемь команд, составленных из спортсменок не старше 16 лет, разделены на две подгруппы:

Группа А: «Иссык-Куль», «Умут» (Таш-Кумыр), «Талас», «Баткен»;

Группа Б: СДЮШОР СИ (Бишкек), ДЮСШиЗВС (Кант), «Ош», «Тенир-Тоо» (Нарын).

17-18 февраля. Чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Бишкек

По итогам состязаний будет сформирована сборная страны.

17-19 февраля. Чемпионат Кыргызстана по тяжелой атлетике среди кадетов и юниоров. Бишкек

Турнир в зале СДЮШОР по тяжелой атлетике пройдет без зрителей.

Начало соревнований: 11.00.

18-20 февраля. Турнир по дзюдо Tel Aviv Grand Slam Israel. Тель-Авив (Израиль)

В турнире примут участие шесть спортсменов из Кыргызстана под руководством тренеров Сергея Мистрюкова и Абдужалила Юнусова.

19-21 февраля. I Международный турнир по армейскому рукопашному бою. Бишкек

Примут участие сборные России, Узбекистана, Казахстана, силовых структур, команды клубов шести областей.

Открытие турнира: 9.00 (ФОК «Газпром»).

20 февраля. Международные соревнования WEF 98 Selection 33 по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)

Запланированы профессиональные поединки с участием спортсменов из Кыргызстана, России и других стран.

20-21 февраля. Чемпионат Кыргызстана по баскетболу. Бишкек

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7.

Начало соревнований: 9.00 (УВК ШГ № 29).

20-21 февраля. Чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш. Бишкек

Победители и призеры будут определены среди мужчин и женщин в вольном и классическом стилях. Всего будет разыграно 24 комплекта медалей.