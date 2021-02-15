Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

14-17 февраля. Чемпионат Кыргызстана по футзалу среди девушек. Бишкек
Восемь команд, составленных из спортсменок не старше 16 лет, разделены на две подгруппы:
17-18 февраля. Чемпионат Кыргызстана по греко-римской борьбе. Бишкек
По итогам состязаний будет сформирована сборная страны.
17-19 февраля. Чемпионат Кыргызстана по тяжелой атлетике среди кадетов и юниоров. Бишкек
Турнир в зале СДЮШОР по тяжелой атлетике пройдет без зрителей.
Начало соревнований: 11.00.
18-20 февраля. Турнир по дзюдо Tel Aviv Grand Slam Israel. Тель-Авив (Израиль)
В турнире примут участие шесть спортсменов из Кыргызстана под руководством тренеров Сергея Мистрюкова и Абдужалила Юнусова.
19-21 февраля. I Международный турнир по армейскому рукопашному бою. Бишкек
Примут участие сборные России, Узбекистана, Казахстана, силовых структур, команды клубов шести областей.
Открытие турнира: 9.00 (ФОК «Газпром»).
20 февраля. Международные соревнования WEF 98 Selection 33 по кулатуу эртаймаш. Москва (Россия)
Запланированы профессиональные поединки с участием спортсменов из Кыргызстана, России и других стран.
20-21 февраля. Чемпионат Кыргызстана по баскетболу. Бишкек
В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7.
Начало соревнований: 9.00 (УВК ШГ № 29).
20-21 февраля. Чемпионат Кыргызстана по борьбе алыш. Бишкек
Победители и призеры будут определены среди мужчин и женщин в вольном и классическом стилях. Всего будет разыграно 24 комплекта медалей.