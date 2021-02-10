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Спорт

В Кыргызстане впервые пройдет рейтинговый чемпионат Азии и Океании по дзюдо

В Кыргызстане впервые пройдет рейтинговый чемпионат Азии и Океании по дзюдо. Об этом сообщили в Госагентстве по делам молодежи, физкультуры и спорта.

По его данным, турнир пройдет с 6 по 9 апреля в Бишкеке. Чемпионат является рейтинговым для получения путевки на Олимпийские игры. Планируется участие 400-500 спортсменов из более чем 30 стран Азии и Океании.

«Утвердили официальный регламент турнира. На проведение чемпионата из бюджета ведомства предусмотрено около 12 миллионов сомов», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/sport/182948/
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