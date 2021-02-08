Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

8-14 февраля. Чемпионат Кыргызстана по волейболу. Национальная лига, 1-й тур. Бишкек
В новом сезоне чемпионата среди команд Национальной лиги участвуют восем команд, которые в первом туре сыграют между собой в один круг.
9-12 февраля. Открытый чемпионат Украины в закрытых помещениях. Город Сумы (Украина)
Легкоатлеты из Кыргызстана — Мусулман Джоломанов и Алмаз Эсенжанов.
11-12 февраля. Чемпионат КР по дзюдо среди кадетов. Бишкек
Соревнования будут в 16 весовых категориях среди юношей и среди девушек. Турнир пройдет без зрителей.
12 февраля. Турнир по смешанным единоборствам ACA 117. Краснодарский край (Россия)
Соперником кыргызстанца Жоробека Тешебаева (66 килограммов) станет россиянин Айнди Умаханов.
13-14 февраля. Чемпионат Кыргызстана по баскетболу. Бишкек
В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7.
Соревнования пройдут в спортивном комплексе УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.
12-14 февраля. Зимний чемпионат республики по плаванию. Иссык-Кульская область
На старт выйдут более 100 сильнейших пловцов страны. Будут проведены соревнования «Веселые старты» (первый этап в 2021 году).