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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

8-14 февраля. Чемпионат Кыргызстана по волейболу. Национальная лига, 1-й тур. Бишкек

В новом сезоне чемпионата среди команд Национальной лиги участвуют восем команд, которые в первом туре сыграют между собой в один круг.

9-12 февраля. Открытый чемпионат Украины в закрытых помещениях. Город Сумы (Украина)

Легкоатлеты из Кыргызстана — Мусулман Джоломанов и Алмаз Эсенжанов.

11-12 февраля. Чемпионат КР по дзюдо среди кадетов. Бишкек

Соревнования будут в 16 весовых категориях среди юношей и среди девушек. Турнир пройдет без зрителей.

12 февраля. Турнир по смешанным единоборствам ACA 117. Краснодарский край (Россия)

Соперником кыргызстанца Жоробека Тешебаева (66 килограммов) станет россиянин Айнди Умаханов.

13-14 февраля. Чемпионат Кыргызстана по баскетболу. Бишкек

В Первой лиге принимают участие 15 команд, в Высшей — 7.

Соревнования пройдут в спортивном комплексе УВК ШГ № 29, 9.00-19.00.

12-14 февраля. Зимний чемпионат республики по плаванию. Иссык-Кульская область

На старт выйдут более 100 сильнейших пловцов страны. Будут проведены соревнования «Веселые старты» (первый этап в 2021 году).
Ссылка: https://24.kg/sport/182514/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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