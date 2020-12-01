В Кыргызстане открылся горнолыжный сезон. Некоторые базы уже начали работать.
В минувшие выходные на горнолыжной базе «Каракол» состоялось традиционное открытие сезона. Об этом сообщается на сайте базы.
Горнолыжная база «Тоо-Ашуу» также начала работать. Любителей зимних видов спорта здесь принимают с 21 ноября.
Еще раньше открылась база «Оруу-Сай»: посетителей здесь начали принимать с начала ноября.
Сообщила о техническом открытии 29 ноября и база «Ак-Таш».
База «ЗиЛ» планирует открыться уже на этой неделе. В соцсетях анонсировали, что первых посетителей ждут с 4 декабря. «Кашка-Суу» и «Ski Татыр» также планируют открытие 5 декабря.
Представители горнолыжной базы «Чункурчак» рассказали, что еще не готовы к открытию.
«Снега выпало совсем мало — пару сантиметров, как в городе. По прогнозу, в Бишкеке в ближайшие дни сохранится морозная и облачная погода, преимущественно без осадков. Солнце выглянет к выходным, и немного потеплеет. Гидрометцентр обещает снег на следующей неделе, подождем. Надеемся, что снега будет много. В прошлые годы мы начинали сезон не раньше середины декабря. Посмотрим, как будет в этом году», — отметили в администрации базы.
Базы «Тогуз-Булак», «Политех», «Чон-Таш» тоже не планируют открываться в ближайшее время из-за недостатка снега.
Готовятся к началу сезона на базе «Орловка». Но назвать точную дату открытия администрация пока затруднилась.
Не сообщает пока о начале работы также база «Ак-Тюз».