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Спорт

В Кыргызстане открылся горнолыжный сезон

В Кыргызстане открылся горнолыжный сезон. Некоторые базы уже начали работать.

В минувшие выходные на горнолыжной базе «Каракол» состоялось традиционное открытие сезона. Об этом сообщается на сайте базы.

«По многочисленным просьбам любителей активного образа жизни начали работу уже 21 ноября. Официальное открытие состоялось 28-29 ноября. В первый день в соревнованиях по слалому-гиганту в дисциплинах «сноуборд» и «лыжи» разыграно четыре комплекта наград. Испытать себя смогли как начинающие горнолыжники и сноубордисты, так и «профи». Участники были разделены на группы», — говорится на сайте.

Горнолыжная база «Тоо-Ашуу» также начала работать. Любителей зимних видов спорта здесь принимают с 21 ноября.

Еще раньше открылась база «Оруу-Сай»: посетителей здесь начали принимать с начала ноября.

из интернета
Фото из интернета. База «Оруу-Сай»

Сообщила о техническом открытии 29 ноября и база «Ак-Таш».

База «ЗиЛ» планирует открыться уже на этой неделе. В соцсетях анонсировали, что первых посетителей ждут с 4 декабря. «Кашка-Суу» и «Ski Татыр» также планируют открытие 5 декабря.

Представители горнолыжной базы «Чункурчак» рассказали, что еще не готовы к открытию.

«Снега выпало совсем мало — пару сантиметров, как в городе. По прогнозу, в Бишкеке в ближайшие дни сохранится морозная и облачная погода, преимущественно без осадков. Солнце выглянет к выходным, и немного потеплеет. Гидрометцентр обещает снег на следующей неделе, подождем. Надеемся, что снега будет много. В прошлые годы мы начинали сезон не раньше середины декабря. Посмотрим, как будет в этом году», — отметили в администрации базы.

Базы «Тогуз-Булак», «Политех», «Чон-Таш» тоже не планируют открываться в ближайшее время из-за недостатка снега.

Готовятся к началу сезона на базе «Орловка». Но назвать точную дату открытия администрация пока затруднилась.

Не сообщает пока о начале работы также база «Ак-Тюз».
Ссылка: https://24.kg/sport/175069/
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