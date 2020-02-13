20:39
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Самым креативным в истории НХЛ признали гол россиянина Александра Овечкина

Фото © AFP 2020/Patrick Smith. Игрок клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин

Гол российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотис» (сейчас — «Аризона Койотис») признали самым креативным в истории НХЛ по версии ESPN. Об этом сообщило РИА Новости.

Гол забит 16 января 2006 года. Александр Овечкин подхватил шайбу в центральной зоне, доехал до ворот и столкнулся с защитником, но при падении сумел перевернуться и из-за головы отправить клюшкой шайбу в ворота «Финикса».

Второе место в рейтинге, составленном журналистами, редакторами и аналитиками НХЛ, разделили форвард «Каролины» россиянин Андрей Свечников и шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Оба в этом сезоне отметились «лакросс-голами». Игроки, выезжая из-за ворот, поднимали шайбу на крюк клюшки и закидывали ее за шиворот голкиперу соперника. Россиянину дважды удалось проделать данный трюк.

Третье место занял гол форварда «Питтсбурга» Марио Лемье, когда он забил гол после сольного прохода, уложив на лед защитника и вратаря соперника.
Ссылка: https://24.kg/sport/143544/
просмотров: 132
Версия для печати
Материалы по теме
Вратари подрались в матче НХЛ впервые с 2016 года
Лучший гол десятилетия выбрала Национальная хоккейная лига
Хоккеист забил гол сезона, умудрившись обвести всю команду соперника
Вратарь забросил шайбу в матче НХЛ впервые за последние шесть лет
Владимир Путин сыграл в хоккей. Его команда вновь победила
По-футбольному. В матче НХЛ хоккеист головой забил шайбу в ворота
Российские хоккеистки разделись ради новогоднего календаря
Хоккеисты сборных России и Беларуси подрались на турнире в Минске
Ледовое побоище в Казахстане: хоккеисты заработали 258 минут штрафа
Шедевр на льду: красивый гол в исполнении российского хоккеиста
Популярные новости
Победа нокаутом. Валентина Шевченко в&nbsp;третий раз защитила титул чемпионки UFC Победа нокаутом. Валентина Шевченко в третий раз защитила титул чемпионки UFC
Где патриотизм, чиновники? Почему олимпийскую сборную оденет китайская фирма Где патриотизм, чиновники? Почему олимпийскую сборную оденет китайская фирма
Нелепый гол в&nbsp;свои ворота на&nbsp;последних минутах матча забили в&nbsp;Нидерландах Нелепый гол в свои ворота на последних минутах матча забили в Нидерландах
Кыргызстанец стал чемпионом Кореи по&nbsp;армрестлингу Кыргызстанец стал чемпионом Кореи по армрестлингу
Бизнес
&laquo;Вы&nbsp;некорректны&raquo;. Представители &laquo;Акнета&raquo; ответили депутату Рыскелди Момбекову «Вы некорректны». Представители «Акнета» ответили депутату Рыскелди Момбекову
Сделайте ценный подарок с&nbsp;быстрым кредитом от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Сделайте ценный подарок с быстрым кредитом от «Бакай Банка»
Что подарить на&nbsp;День влюбленных ЕМУ и&nbsp;ЕЙ Что подарить на День влюбленных ЕМУ и ЕЙ
Премиальное топливо G-Drive за&nbsp;покупки на&nbsp;АЗС сети &laquo;Газпромнефть&raquo; Премиальное топливо G-Drive за покупки на АЗС сети «Газпромнефть»
13 февраля, четверг
20:32
Самым креативным в истории НХЛ признали гол россиянина Александра Овечкина Самым креативным в истории НХЛ признали гол россиянина...
20:00
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Уровень превышен во всех районах
19:29
Два новых флагманских смартфона Mi 10 и 10 Pro представила Xiaomi
19:01
Цифра дня. 102 кыргызские компании могут поставлять товары в страны ЕАЭС
18:45
Минсельхоз в 2019 году не реализовал ни одного проекта по собственной инициативе