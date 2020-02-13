Самым креативным в истории НХЛ признали гол россиянина Александра Овечкина

Гол российского форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в ворота «Финикс Койотис» (сейчас — «Аризона Койотис») признали самым креативным в истории НХЛ по версии ESPN. Об этом сообщило РИА Новости.

Гол забит 16 января 2006 года. Александр Овечкин подхватил шайбу в центральной зоне, доехал до ворот и столкнулся с защитником, но при падении сумел перевернуться и из-за головы отправить клюшкой шайбу в ворота «Финикса».

Второе место в рейтинге, составленном журналистами, редакторами и аналитиками НХЛ, разделили форвард «Каролины» россиянин Андрей Свечников и шведский нападающий «Нэшвилла» Филип Форсберг. Оба в этом сезоне отметились «лакросс-голами». Игроки, выезжая из-за ворот, поднимали шайбу на крюк клюшки и закидывали ее за шиворот голкиперу соперника. Россиянину дважды удалось проделать данный трюк.

Третье место занял гол форварда «Питтсбурга» Марио Лемье, когда он забил гол после сольного прохода, уложив на лед защитника и вратаря соперника.