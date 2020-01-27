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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

25-31 января. Чемпионат Кыргызстана среди мужских клубных команд по волейболу, первый тур. Ош, ДЮСШ

Параллельно идут матчи в двух лигах. В национальной играют восемь коллективов, в высшей — 10. Действующий чемпион национальной лиги — EREM.

28 января. Международные соревнования CAFA — 2020 по футзалу, четвертый тур. Душанбе (Таджикистан)

сборная Кыргызстана — сборная Туркменистана

За победу борются шесть женских команд. Возраст спортсменок — до 19 лет. Они играют по круговой системе.

28-30 января. Первенство Кыргызстана по тяжелой атлетике. Бишкек, СДЮШОР по тяжелой атлетике

Медали разыгрываются среди юношей и девушек в двух возрастных группах: 2000-2002 годы рождения, 2003-2005 годы рождения.

29 января. Международные соревнования CAFA — 2020 по футзалу, пятый тур. Душанбе (Таджикистан)

сборная Ирана — сборная Кыргызстана

Это последний тур состязаний. Отечественной команде противостоит главный фаворит.

30-31 января. Чемпионат Кыргызстана по дзюдо. Бишкек, ФОК «Газпром», 10.00

Цели — определение кандидатов в сборную и подготовка к международным турнирам.

1 февраля. Зимнее первенство по футболу, четвертый тур

«Чемпион» — «Нитро». Кант, спорткомплекс «Спорт-Сити», 11.00,

«Иссык-Куль — Бостери» — «Илбирс». Бишкек, Футбольный центр, 12.00,

ДЮСШ — «Абдыш-Ата». Кант, спорткомплекс «Спорт-Сити», 14.00.
Ссылка: https://24.kg/sport/141555/
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Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев
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