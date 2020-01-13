Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

9-22 января. Зимние юношеские Олимпийские игры. Лозанна (Швейцария)

Участвуют около 1,9 тысячи атлетов из 79 стран, в том числе два кыргызстанца. Медали разыгрываются в восьми видах спорта.

15-18 января. Международные соревнования по борьбе. Рим (Италия)

В программе турниры по вольной, греко-римской и женской борьбе. Среди участников есть кыргызстанцы.

17-19 января. Чемпионат Кыргызстана по бильярду. Бишкек, клуб «Онтарио», 11.00

Борьба за победу идет в дисциплине «комбинированная пирамида». Одна из целей турнира — определить кандидатов в сборную.