Боец UFC Антонина Шевченко получила лицензию частного пилота

Кыргызстанка, боец UFC Антонина «Пантера» Шевченко успешно сдала все экзамены и получила лицензию частного пилота. Об этом она сообщила в своем Instagram.

«Не хочу, наверное, хвастаться... Да нет, конечно же, хочу!

Я частный пилот! Прошла финальный экзамен, который длился пять с половиной часов! Теория и полет, демонстрация различных маневров, разная техника взлетов и посадок, планирование маршрута, метео, законы аэродинамики, федеральные законы авиации и многое другое! После этого мой экзаменатор вручил мне лицензию частного пилота!» — написала Антонина Шевченко.

«По традиции футболку, в которой я летала во время первого самостоятельного полета и которая висела последние месяцы на стене в летной школе, я забрала домой! Ура!» — добавила спортсменка.

Антонина «Пантера» Шевченко является мастером боевых искусств и обладателем многочисленных титулов. Вместе с сестрой Валентиной Шевченко выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC).