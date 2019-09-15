Торага, мэр, сын Атамбаева. Кто пришел первым в забеге «Сохраним снежного барса»

В Бишкеке сегодня прошел международный полумарафон «Сохраним снежного барса». Такие масштабные забеги не проводились у нас с 1989 года.

На старт вышло 3,6 тысячи бегунов из 20 стран, включая Францию, Италию, Великобританию, США, КНДР и даже Кирибати.

Поддержать акцию решили и спикер Жогокру Кенеша Дастан Джумабеков, мэр столицы Азиз Суракматов, политики, артисты, профессиональные спортсмены и новички. На старт вышел и младший сын бывшего президента страны Кадыр Атамбаев. Вместе с ним решили испытать свои силы члены партии СДПК.

Но что-то пошло не так и Кадыр Атамбаев почувствовал себя плохо. Помощь ему оказали медики. Ему пришлось сойти с дистанции. Сам Кадыр Атамбаев признался, что поступил опрометчиво и вышел на старт без разминки. Других инцидентов сегодня не было.

Других привлек призовой фонд — 4,5 миллиона сомов. По заверению организатора (фонда Nomad Sport), это рекорд для таких состязаний в Центральной Азии. Награды разыгрывались среди профессионалов и любителей. Победителю забега на 21 километр, например, причиталось 630 тысяч сомов. В программе также были забеги на 1, 5 и 14 километров.

«Идея провести данный забег родилась у нас с Nomad Sport в 2018-м. Половину суммы, полученной от стартовых взносов участников, Nomad Sport передаст нам. Средства пойдут на покупку фотоловушек, которые помогут в подсчете численности снежных барсов в стране. На сегодня тех 300-350. К концу 2020-го надеемся дать более точную цифру», — рассказал 24.kg руководитель Глобальной программы по сохранению снежного барса Чингиз Кочоров.

Спортивные мероприятия в центре столицы проводят несколько раз в год. Обычно перекрывают площадь Ала-Тоо или Старую площадь и близлежащие малозагруженные улицы. Ради нынешнего забега перекрыли важнейшие транспортные артерии — улицу Абдрахманова и проспект Манаса. Выехавшие воскресным утром в центр, попали в пробку. Пришлось подождать, пока пробегут приверженцы здорового образа жизни.

На дистанции 5 километров победили кыргызстанцы Артем Шапилов и Алина Лазарева. Забег на 14 километров выиграли Нурсултан Кенешбеков (КР) и Татьяна Нерознак (Казахстан). Среди незрячих лучшими на дистанции 21 километр стали Олег Антипин (Россия) и Жумабек кызы Гульнура (КР).

В полумарафоне участвовал и стар, и млад.

«Два года назад бросил курить и надо было чем-то заняться. Стал бегать. Делаю это шесть дней в неделю, пробегая в сумме по 50-60 километров. В мае осилил марафон (42 км) на Иссык-Куле». Довольны все: я, дети и внуки, — рассказал 24.kg 63-летний Мендибек Сыдыков. — Сейчас был мой третий полумарафон. Получил большое удовольствие».

Среди профессионалов полумарафон выиграл украинец Богдан-Иван Городиський. Его итоговое время — 1 час 4 минуты 45 секунд. На втором месте узбекистанец Андрей Петров, на третьем — еще один украинец Николай Нижник. Лучший из кыргызстанцев, Адилет Кыштакбеков, занял пятое место.

Фото 24.kg. Чемпион среди мужчин Богдан-Иван Городиський (в центре)

«Скоро побегу дома марафон — надеюсь выполнить норматив на участие в Олимпиаде. А сегодня был пристрелочный старт. Организация на высшем уровне. Призовой фонд очень большой даже для Европы. Поначалу пришлось бежать в гору, и было тяжеловато. Затем был спуск, и я не замечал, как перебирал ногами. Победой доволен. Мы с тренером рассчитывали выиграть, — сказал журналистам Богдан-Иван Городиський. — Это мои первые соревнования в КР. Но на сборах провел много времени. Только что вернулся из Бостери. Тренировки в высокогорье дают результат. Нравится ваш народ. Там, где я проводил сборы, люди очень близко к природе».

Среди женщин в забеге на 21 километр победила кыргызстанка Мария Коробицкая (1 час 12 минут 57 секунд). Второй, отстав на 21 секунду, стала украинка Евгения Прокофьева, третьей — молдаванка Лилия Фискович. Конкуренция была столь острой, что именитая Дарья Маслова финишировала лишь пятой.

Фото 24.kg. Мария Коробицкая (слева) радуется победе с супругом Ильей Тяпкиным

«Полумарафон суперский! Трасса знакомая. Постоянно тренируюсь на ней и никакого труда забег не составил. Выступала после длительной подготовки к предстоящему чемпионату мира. Победу посвящаю семье и сыну, который за меня болел. Это мне было очень важно, — призналась Мария Коробицкая. — Спасибо тренеру за веру в меня, волонтерам, вовремя подававшим мне на дистанции воду, а также болельщикам и организаторам».