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Спорт

В Кыргызстане провели турнир в честь лучшего дзюдоиста XX века

В Бишкеке 13-14 сентября впервые провели турнир в честь лучшего дзюдоиста Кыргызстана XX века Абдужалила Юнусова. Об этом 24.kg сообщили в федерации данного вида спорта КР.

За победу боролись около 180 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Сборная КР победила в общекомандном зачете. В ее активе по пять золотых и серебряных наград, а также бронзовая.

В весе до 60 кг первенствовал Кылыш Еренкаипов (Казахстан), до 66 кг — Дилшодбек Юлдошев (Узбекистан), до 73 кг — Бексултан Султанов (Кыргызстан). В категории до 81 кг лучшим стал Адил Мырзаев, до 90 кг — Эрлан Шеров, до 100 кг — Айбек Акимов, свыше 100 кг — Бекболот Токтогонов (все из КР).
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