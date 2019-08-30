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Спорт

«Жети-Огуз» во второй раз выиграл Кубок Кыргызстана по пляжному футболу

Фото ФФ КР. Обладатели кубка Кыргызстана по пляжному футболу

Команда «Жети-Огуз» выиграла Кубок Кыргызстана по пляжному футболу. Об этом сообщила Федерация футбола КР.

Турнир прошел 27-30 августа в селе Боз-Бешик Иссык-Кульской области. За трофей боролись восемь команд. Из групп в плей-офф выходило по два коллектива. В 1/2 финала «Иссык-Куль» одолел «Тенир-Тоо Нарын» — 6:4, а «Жети-Огуз» был сильнее «Боз-Бешика» — 4:3. В решающем матче «Жети-Огуз» обыграл «Иссык-Куль» — 5:2. В поединке за бронзу «Тенир-Тоо Нарын» победил «Боз-Бешик» — 6:5. Лучшим игроком турнира признан Калык уулу Аскарбек («Иссык-Куль»).

Это был второй в истории Кубок Кыргызстана по пляжному футболу. В 2018-м трофей тоже взял «Жети-Огуз».
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