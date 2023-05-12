Сборная Кыргызстана по пляжному футболу примет участие в Кубке арабских стран

В Саудовской Аравии 11-20 мая пройдет Кубок арабских стран по пляжному футболу. Об этом сообщает Ассоциация футзала КР в Instagram.

Всего в турнире примут участие 12 стран, среди которых как приглашенная команда будет и наша сборная. Она сыграет в группе B.

В 1/4 финала из групп выйдут по две команды, а также две лучшие сборные, занявшие третье место.

13 мая, 22.00: Кыргызстан — Египет;

15 мая, 23.30: Палестина — Кыргызстан;

17 мая, 20.30: Оман — Кыргызстан.

Напомним, в марте сборная КР не вышла из группы на Кубке Азии.