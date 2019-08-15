Сумасшедший гол российского футболиста восхитил болельщиков

Нападающий московского «Торпедо» Иван Сергеев забил невероятный по красоте гол в домашнем матче восьмого тура Футбольной национальной лиги (вторая лига) против курского «Авангарда». Об этом сообщило РИА Новости.

Встреча прошла вчера в Москве и завершилась победой хозяев со счетом 3:1.

В начале второго тайма Иван Сергеев, находясь в центре штрафной площади, получил пас с фланга и одним касанием стопы эффектно перебросил мяч в ворота.

Благодаря дублю Ивана Сергеева «Торпедо» обыграло «Авангард» и сравнялось по набранным очкам с лидером ФНЛ «Ротором».