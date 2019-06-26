Команда Иссык-Куля выиграла республиканские соревнования «Здоровая нация»

Сборная Иссык-Кульской области выиграла республиканские соревнования под девизом «Здоровая нация — процветающая страна». Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Финальный этап ежегодных состязаний завершился в селе Бостери. Участвовали около 700 человек из всех регионов страны. Одна из целей - развитие массового спорта. В программу включили турниры по армрестлингу, волейболу, кыргыз курошу, легкой атлетике, мас-рестлингу, ордо, тогуз-коргоолу и футболу; участники сдавали нормативы физподготовки.

По сумме результатов во всех видах первое место заняла Иссык-Кульская область, второе — Таласская, третье — Ошская.