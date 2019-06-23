Кыргызстанец занял третье место на чемпионате Азии по триатлону

Кыргызстанец Нурбек Тойчубаев 22 июня занял третье место на чемпионате Азии по триатлону. Об этом сообщил международный союз данного вида спорта.

Турнир проходит в городе Кенджу (Южная Корея). Медали разыгрываются среди юношей, молодежи, взрослых и паратриатлетов (лиц с ограниченными возможностями здоровья).

Нурбек Тойчубаев, не имеющий одной руки, выступал среди паратриатлетов в категории PTS4. Он преодолел дистанцию за 1 час 13 минут 19 секунд, отстав от победителя на 8 минут.

В категории PTSVI выступали спортсмены с нарушениями зрения. Кыргызстанец Жалалдин Абдувалиев стал четвертым, не дотянув до бронзы четыре минуты.