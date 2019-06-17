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Спорт

У кыргызстанцев шесть золотых медалей на международном турнире по борьбе

Фото ГАМФКиС. Эпизод турнира по вольной борьбе памяти Каба уулу Кожомкула

Кыргызстанцы победили на международном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти Каба уулу Кожомкула. Об этом сообщило Госагентство по делам молодежи, физической культуры и спорта КР.

Соревнования прошли в Бишкеке, собрав 179 спортсменов из Кыргызстана, Казахстана, Монголии, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Медали разыгрывались в десяти весовых категориях.

Наши борцы взяли шесть золотых, две серебряные и пять бронзовых наград. Чемпионами стали Алмаз Сманбеков (57 кг), Улукбек Жолдошбеков (61 кг), Нургазы Абдуразаков (65 кг), Арсалан Будажапов (74 кг), Саякбай Усупов (79 кг) и Алигаджи Гамидгаджиев (86 кг).

Ранее в столице провели международный турнир по греко-римской борьбе памяти Раатбека Санатбаева.
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