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Спорт

Каныбек Жолчубеков, Руслан Царев. Кто еще выиграл мемориал Санатбаева по борьбе

Фото ГАМФКиС. Эпизод мемориала Раатбека Санатбаева по греко-римской борьбе

В Бишкеке 11-12 июня прошел международный турнир по греко-римской борьбе, посвященный памяти заслуженного мастера спорта Кыргызстана Раатбека Санатбаева.

На ковер вышли около 130 участников из Кыргызстана, Бразилии, Казахстана, Монголии, России, Таджикистана, Турции и Узбекистана. Наши спортсмены боролись не только за медали, но и за места в сборной, которая в сентябре поедет в Казахстан на лицензионный чемпионат мира. В итоге они взяли девять золотых медалей из десяти возможных.

Одним из самых ожидаемых был финал в весовой категории 60 кг между титулованными Каныбеком Жолчубековым и Жоламаном Шаршенбековым. Верх взял более опытный Жолчубеков.

В категории 55 кг лучшим стал Асан Сулайманов, 63 кг — Тынар Шаршенбеков, 72 кг — Руслан Царев, 77 кг — Кайратбек Туголбаев, 82 кг — Бурго Бейшалиев, 87 кг — Атабек Азизбеков, 130 кг — Мурат Рамонов. Самым бескомпромиссным получился финал в весе 67 кг, в котором Амантур Исмаилов одолел Жаната Кыйлыбаева.

В весе 97 кг победил Эмиль Сафаров (Россия).
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