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Спорт

Норвежец забил девять голов в матче на молодежном чемпионате мира по футболу

Фото Sports.ru. Нападающий сборной Норвегии Эрлинг Холанд (в красно-синей форме)

В финальном туре группы С молодежного чемпионата мира по футболу U-20 играли Норвегия и Гондурас. В этом матче нападающий Эрлинг Холанд умудрился забить девять голов, сообщил Sports.ru.

В итоге Норвегия победила совсем не с футбольным счетом 12:0!

Эрлинг Холанд пермый мяч забил уже на седьмой минуте матча. А потом он забивал с близкого расстояния, ловил соперников на искусственном офсайде, зарабатывал пенальти, бил между ног вратарю, из-за пределов штрафной.

Всю феерию забитых голов в этом матче можно посмотреть на видео:
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