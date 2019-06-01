Норвежец забил девять голов в матче на молодежном чемпионате мира по футболу

В финальном туре группы С молодежного чемпионата мира по футболу U-20 играли Норвегия и Гондурас. В этом матче нападающий Эрлинг Холанд умудрился забить девять голов, сообщил Sports.ru.

В итоге Норвегия победила совсем не с футбольным счетом 12:0!

Эрлинг Холанд пермый мяч забил уже на седьмой минуте матча. А потом он забивал с близкого расстояния, ловил соперников на искусственном офсайде, зарабатывал пенальти, бил между ног вратарю, из-за пределов штрафной.

Всю феерию забитых голов в этом матче можно посмотреть на видео: