Эффектный силовой прием отправил хоккеиста сборной США на скамейку запасных

Форвард сборной России Александр Овечкин в матче 1/4 финала чемпионата мира по хоккею в Словакии против команды США мощным силовым приемом выбросил американского нападающего Брэда Скжея через борт на скамейку российской команды. Об этом сообщили «Известия».

Александр Овечкин атаковал Бреда Скжея у борта, американский игрок не смог противостоять напору и перелетел через бортик на скамейку к российским игрокам. Происшествие не повлияло на форварда США, он быстро вернулся на лед и продолжил матч, отметило РИА Новости.

Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу России.