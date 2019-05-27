Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

На турнире разыгрываются три путевки на Кубок мира. На них претендует 41 спортсмен из пяти государств. Кыргызстан представляют действующие чемпионы страны Тагир Таалайбеков и Александра Самаганова.

Турнир проводится ежегодно и имеет статус Кубка мира. Спортсмены играют в дисциплине свободная пирамида.

Участники оспаривают призы заслуженного тренера Кыргызстана Анаркула Кыбраева.

Bishkek Open — 2 среди юниоров по теннису. Бишкек, клуб Olympus

Это второй крупный теннисный турнир в Бишкеке за две недели. На корты вышли около 90 спортсменов из 12 стран.

Девиз соревнований — «Спорт без ограничений». Участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья.

«Абдыш-Ата» — «Алга»,

«Алай» — «Илбирс»,

«Кара-Балта» — «Дордой»,

«Нефтчи» — «Академия — Лидер».

«Джалал-Абад» — «Чуй». Джалал-Абад, стадион «Курманбек», 9.00,

«Илбирс» — «Баткен». Бишкек, Футбольный центр, 9.00,

СДЮШОР СИ — «Ош». Бишкек, стадион «Трудовые резервы», 9.00,

«Талас» — «Нарын». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00.

Это тоже ежегодные состязания. В программе несколько своеобразных дисциплин, включая метание бревна и бои на ножах.

«Каракол — «Иссык-Куль». Каракол, центральный стадион, 8.30,

«Джалал-Абад» — «Нарын». Джалал-Абад, стадион «Курманбек», 9.00,

«Илбирс» — «Ош». Бишкек, Футбольный центр, 9.00,

СДЮШОР СИ — «Баткен». Бишкек, стадион «Трудовые резервы», 9.00,

«Талас» — «Чуй». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00.