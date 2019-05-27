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Спорт

Спортивный календарь. О важных соревнованиях с участием кыргызстанцев

22-29 мая. Чемпионат Центральной Азии по шахматам. Ташкент (Узбекистан)

На турнире разыгрываются три путевки на Кубок мира. На них претендует 41 спортсмен из пяти государств. Кыргызстан представляют действующие чемпионы страны Тагир Таалайбеков и Александра Самаганова.

27 мая — 1 июня. Международные соревнования «Кубок мэра Москвы» по бильярду. Москва (Россия)

Турнир проводится ежегодно и имеет статус Кубка мира. Спортсмены играют в дисциплине свободная пирамида.

28 мая. Республиканские соревнования по борьбе кыргыз курош. Бишкек, Дворец спорта имени Кожомкула, 9.00

Участники оспаривают призы заслуженного тренера Кыргызстана Анаркула Кыбраева.

28 мая — 2 июня. Международные соревнования Bishkek Open — 2 среди юниоров по теннису. Бишкек, клуб Olympus

Это второй крупный теннисный турнир в Бишкеке за две недели. На корты вышли около 90 спортсменов из 12 стран.

1 июня. Легкоатлетический марафон. Талас, стадион имени Э.Кутманалиева

Девиз соревнований — «Спорт без ограничений». Участвуют лица с ограниченными возможностями здоровья.

1 июня. Футбол. Кыргызская премьер-лига, девятый тур

«Абдыш-Ата» — «Алга»,
«Алай» — «Илбирс»,
«Кара-Балта» — «Дордой»,
«Нефтчи» — «Академия — Лидер».

1 июня. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, пятый тур

«Джалал-Абад» — «Чуй». Джалал-Абад, стадион «Курманбек», 9.00,
«Илбирс» — «Баткен». Бишкек, Футбольный центр, 9.00,
СДЮШОР СИ — «Ош». Бишкек, стадион «Трудовые резервы», 9.00,
«Талас» — «Нарын». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00.

2 июня. Казачьи игры Шермиции. Ленинское

Это тоже ежегодные состязания. В программе несколько своеобразных дисциплин, включая метание бревна и бои на ножах.

2 июня. Чемпионат Кыргызстана среди женских команд по футболу, шестой тур

«Каракол — «Иссык-Куль». Каракол, центральный стадион, 8.30,
«Джалал-Абад» — «Нарын». Джалал-Абад, стадион «Курманбек», 9.00,
«Илбирс» — «Ош». Бишкек, Футбольный центр, 9.00,
СДЮШОР СИ — «Баткен». Бишкек, стадион «Трудовые резервы», 9.00,
«Талас» — «Чуй». Талас, стадион имени Э.Кутманалиева, 9.00.
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