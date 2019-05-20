Экоактивисты прервали футбольный матч в Швейцарии, выбежав на поле

На первой минуте финала Кубка Швейцарии на поле выбежали пять студентов. Матч пришлось остановить, сообщил Sports.ru.

Двое легли с плакатами в центральном круге, остальные побегали по полю от стюардов. Через несколько минут всех студентов поймали и вывели, а «Базель» и «Тун» начали игру.

Swiss Cup final between Basel and Thun interrupted by climate change demonstrators this afternoon. (HT @razinger) pic.twitter.com/S0iZf2jxyG — Archie Rhind-Tutt (@archiert1) 19 мая 2019 г.

В Швейцарии проходят массовые забастовки студентов и школьников против глобального потепления. В Лозанне вышли на улицы 10 тысяч человек, в Цюрихе — 12, еще несколько тысяч вышли в Берне (там и проходил финал Кубка) и Базеле.