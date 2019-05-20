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Спорт

Экоактивисты прервали футбольный матч в Швейцарии, выбежав на поле

На первой минуте финала Кубка Швейцарии на поле выбежали пять студентов. Матч пришлось остановить, сообщил Sports.ru.

Двое легли с плакатами в центральном круге, остальные побегали по полю от стюардов. Через несколько минут всех студентов поймали и вывели, а «Базель» и «Тун» начали игру.

В Швейцарии проходят массовые забастовки студентов и школьников против глобального потепления. В Лозанне вышли на улицы 10 тысяч человек, в Цюрихе — 12, еще несколько тысяч вышли в Берне (там и проходил финал Кубка) и Базеле.
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