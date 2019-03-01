В Кыргызстане определились сильнейшие молодые штангисты

В Кыргызстане определились лучшие молодые штангисты. Об этом сообщили в СДЮШОР «Ынтымак».
В Канте 27-28 февраля прошло первенство страны среди юношей и девушек по тяжелой атлетике. На помост вышли штангисты из всех регионов. Одной из задач было определить кандидатов на участие в международных стартах. Девиз состязаний — «Спорт — против табака».
Среди юношей чемпионами стали Талант Туратбеков (весовая категория 41 кг), Абдимиталип уулу Бекбол (45 кг), Азератылы Нуркалилов (49 кг), Мухамедали Тажидинов (55 кг), Замирбек уулу Шергазы (61 кг). Также победили Адил Имбеталиев (67 кг), Азат Асакеев (73 кг), Элнур Сатыбалдиев (81 кг), Талант уулу Азиз (89 кг) и Байыш уулу Самудин (свыше 89 кг).
прошел чемпионат Кыргызстана среди взрослых, и многие участники нынешнего первенства там также попали в призеры.