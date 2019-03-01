Пловцов из Кыргызстана обокрали в Европе

Пловцов из Кыргызстана накануне обокрали в Словакии. Об этом 24.kg сообщила мать одного из спортсменов Ирина Камарда.

По ее словам, отечественные пловцы отправились в столицу Словакии, город Братиславу, на международные соревнования.

«Прилетев, сели в такси и доехали до отеля. Едва вышли из машины (ребят было трое) и направились к багажнику взять сумки с вещами, таксист ударил по газам и умчался. Ребята обратились на ресепшен отеля, чтобы работники связались с полицией, а сами пошли на тренировку. Вернулись через два часа, и их имущество уже было на месте. Перед ними извинились. Они могут нормально готовиться к предстоящим стартам», — рассказала она.