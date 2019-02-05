Кыргызстан идет 14-м в мировом рейтинге баскетбола 3×3. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Рейтинг по традиции разделен на три возрастные группы: до 18 лет, до 23 лет и взрослые. Наивысшую позицию (14-ю в мире и четвертую в Азии) наша страна занимает в категории до 18 лет среди юношей. Всего в ней 163 страны.

В индивидуальном рейтинге лучше всего дела у Кыргызстана также обстоят в категории до 18 лет: Нурсултан Лугмазов идет седьмым, Нурбек Айданбек уулу — восьмым.

В 2018-м юношеская сборная Кыргызстана по баскетболу 3×3 впервые в истории выступила на Олимпийских играх.