18:12
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Спорт

Кыргызстан идет 14-м в мировом рейтинге баскетбола

Фото ФБ КР. Эпизод турнира по баскетболу 3х3 в Бишкеке

Кыргызстан идет 14-м в мировом рейтинге баскетбола 3×3. Об этом сообщила международная федерация данного вида спорта.

Рейтинг по традиции разделен на три возрастные группы: до 18 лет, до 23 лет и взрослые. Наивысшую позицию (14-ю в мире и четвертую в Азии) наша страна занимает в категории до 18 лет среди юношей. Всего в ней 163 страны.

В индивидуальном рейтинге лучше всего дела у Кыргызстана также обстоят в категории до 18 лет: Нурсултан Лугмазов идет седьмым, Нурбек Айданбек уулу — восьмым.

В 2018-м юношеская сборная Кыргызстана по баскетболу 3×3 впервые в истории выступила на Олимпийских играх.
Ссылка:
просмотров: 358
Версия для печати
Материалы по теме
Winter Cup — 2019. Как баскетболисты спортивный год открывали
В городе Ош впервые провели баскетбольный турнир Osh Basket Fest
Кыргызстанцы проиграли два матча на турнире по баскетболу на юношеской Олимпиаде
Кыргызстанцы вновь уступили на турнире по баскетболу на юношеской Олимпиаде
Баскетболисты из Кыргызстана уступили в первом матче на юношеской Олимпиаде
Сборная Кыргызстана выиграла международный турнир по баскетболу 3×3
Кыргызстан идет 13-м в мировом рейтинге баскетбола
Баскетболисты из Кыргызстана проиграли два матча на Азиатских играх
Одна победа в двух играх. Сборная Кыргызстана по баскетболу стартовала на Азиаде
Кыргызстан занимает 15-е место в мировом рейтинге баскетбола
Популярные новости
Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на&nbsp;Гран-при Франции по&nbsp;борьбе Айсулуу Тыныбекова выиграла золото на Гран-при Франции по борьбе
Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в&nbsp;США Бойцу Хабибу Нурмагомедову вновь угрожают в США
Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с&nbsp;Конором Макгрегором Менеджер Хабиба Нурмагомедова анонсировал бой-реванш с Конором Макгрегором
Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по&nbsp;футболу Сборная Катара сенсационно выиграла Кубок Азии по футболу
Бизнес
Как связаться с&nbsp;MegaCom Как связаться с MegaCom
&laquo;Бакай Банк&raquo; внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта «Бакай Банк» внедрил новый моментальный продукт: предвыпущенная банковская карта
О!Store: СКИДКИ 20&nbsp;процентов в&nbsp;честь открытия нового магазина в&nbsp;Таласе О!Store: СКИДКИ 20 процентов в честь открытия нового магазина в Таласе
Новое эксклюзивное роуминг-направление в&nbsp;Крыму от&nbsp;MegaCom Новое эксклюзивное роуминг-направление в Крыму от MegaCom