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Спорт

Итальянский тренер отправил в нокаут наставника другой команды во время матча

Фото © Gazzetta Lucchese. Тренер Джанкарло Фаварин

Главный тренер итальянского футбольного клуба «Луккезе» Джанкарло Фаварин получил дисквалификацию на пять месяцев за удар коллеги. Об этом сообщило РИА Новости.

В матче серии С (третьего итальянского дивизиона) против «Алессандрии» команда Джанкарло Фаварина отыгралась со счета 0:2. После ее наставника удалили за пререкания с тренерским штабом противника.

Проходя мимо скамейки гостей, Джанкарло Фаварин сцепился с помощником главного тренера «Алессандрии» Гаэтано Манчино и ударил его головой в лицо.

По словам Джанкарло Фаварина, это была защитная реакция на оскорбления и плевки со скамейки соперника. Его сразу увели в подтрибунное помещение, а Федерация футбола Италии дисквалифицировала тренера до конца сезона.
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