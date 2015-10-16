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СНГ

Кыргызстан подготовил проект концепции своего председательства в СНГ

Кыргызстан подготовил проект концепции своего председательства в СНГ. Об этом Алмазбек Атамбаев заявил на заседании совета глав государств Содружества в узком составе.

Текст выступления главы государства представила его пресс-служба. Алмазбек Атамбаев отметил, что КР считает интеграцию важным фактором развития и предлагает странам Содружества адаптировать свою повестку и приоритеты к новым реалиям. В этой связи Кыргызстан считает своевременным принятие на заседании заявления глав государств СНГ о борьбе с международным терроризмом.

«Кыргызстан как председатель СНГ в 2016 году намерен строго придерживаться и соблюдать принципы преемственности и последовательного укрепления, взаимовыгодного развития сотрудничества, отвечающего интересам стран СНГ. Мы подготовили проект соответствующей концепции. Ее официально утвердим в декабре этого года», - заключил Алмазбек Атамбаев.

«На нашу долю выпала почетная миссия - провести в 2016 году в Бишкеке юбилейный саммит СНГ, основным вопросом которого станет заявление в связи с 25-летием образования Содружества. Хочу заверить, что Кыргызстан приложит все усилия для продуктивного председательствования в Содружестве в 2016-м совместно с сопредседателями - Казахстаном и Россией», - добавил он.
Ссылка: https://24.kg/sng/21014/
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