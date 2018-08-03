В Оше неизвестные обокрали три офиса, связанных с депутатом Азаматом Арапбаевым

В Оше неизвестные обокрали три офиса, связанных с депутатом Жогорку Кенеша Азаматом Арапбаевым. Об этом 24.kg сообщили в правоохранительных органах.

Из сейфов украли больше 2,3 миллиона сомов, около $70 тысяч и золотые украшения стоимостью около $10 тысяч.

«Не исключается, что грабители являются сотрудниками одного из офисов», — проинформировали редакцию.

В УВД Оша данные о кражах подтвердили. Однако подробности рассказать отказались, ссылаясь на тайну следствия.

Отметим, депутат Азамат Арапбаев не стал комментировать произошедшее. Он лишь сообщил, что сейчас находится за границей.