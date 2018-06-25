В Кыргызстане задержан вор в законе Карышкыр. У него нашли наркотики

Службой криминальной милиции МВД КР задержан криминальный авторитет Мырсалим Умырзаков по кличке Карышкыр. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

По ее данным, при обыске в доме Мырсалима Умырзакова обнаружены и изъяты гашиш и марихуана, чистый вес которых составил 6 и 11 граммов. А также черная маска с прорезями для глаз.

В начале июня Мырсалим Умырзаков прибыл из РФ, где отбывал тюремный срок за наркотики. По данным МВД, он многократно судим: в 1998 году приговорен к 10 годам лишения свободы за разбой, в 2005-м осужден на девять лет тюрьмы за грабеж, в 2010-м — на пять лет лишения свободы по статье 164 «Кража» УК КР.