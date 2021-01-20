В ГСИН рассказали, в чем подозревается задержанный кримавторитет Карышкыр

Задержанный накануне в Бишкеке криминальный авторитет Мурсалым Умырзаков по прозвищу Карышкыр подозревается в мошенничестве. Подробности задержания 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

«Когда Мурсалым Умырзаков отбывал наказание в одной из колоний, на него поступило заявление о мошенничестве, по которому он изначально проходил свидетелем. Он был задержан в рамках этого уголовного дела. В настоящее время следственное управление ГСИН проводит досудебное разбирательство», — сообщили в ведомстве.

В пресс-службе также уточнили, что задержание состоящего на оперативном учете члена ОПГ производилось сотрудниками службы криминальной милиции МВД, а не сотрудниками ГКНБ, как это сообщалось ранее. После он был доставлен в следственную службу ГСИН.

Фото из интернета. Мурсалым Умырзаков

Напомним, Мурсалым Умырзаков был осужден в 2010 году за кражу. Нарынский горсуд в декабре 2012-го освободил его условно-досрочно с оставшимся сроком один год пять месяцев. В мае 2013 года Умырзаков скрылся и был объявлен в розыск.

В ноябре того же года его задержали в России и доставили в Бишкек для дальнейшего отбывания срока наказания. С учетом неотбытого срока в период нахождения в розыске Умырзаков переведен в учреждение № 24 в Нарыне. В 2015 году его задержали в Москве и доставили в Бишкек.