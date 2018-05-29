Летчик опаздывал на рейс. В ДТП близ Бишкека пострадал ребенок

В ДТП на трассе Бишкек — аэропорт «Манас» пострадали женщина и ребенок. Об этом ИА «24.kg» сообщили в УОБДД Чуйской области.

Уточняется, что ДТП произошло сегодня примерно в 17.30.

«Водитель автомобиля RX 300 врезался в ВАЗ 2109. В результате аварии пострадали пассажиры последнего авто. Пятилетнего ребенка увезли в больницу на попутной машине, его маму госпитализировали врачи скорой медицинской помощи. Двое других детей находились в шоковом состоянии.

«Со слов очевидцев, виновник ДТП работает летчиком и якобы опаздывал на рейс», — проинформировали в УОБДД.