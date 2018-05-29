Членов банды GTA могут посадить пожизненно. В нее входили и уроженцы Кыргызстана

Гособвинение запросило для подсудимых по делу банды GTA сроки наказания от 25 лет до пожизненного лишения свободы. Об этом сообщает «Интерфакс».

Прокурор попросила обвиняемым различные сроки наказания и крупные штрафы размером 700-900 тысяч рублей. Представитель гособвинения в суде отметила, что «органами предварительного следствия действия всех подсудимых квалифицированы как участие в вооруженной, организованной банде, что подтверждено представленными доказательствами и для переквалификации указанных преступлений на более мягкие статьи, оснований не имеется».

Преступную группу, орудовавшую в Подмосковье в 2012-2014 годах, СМИ назвали бандой GTA по аналогии с известной компьютерной игрой. В банду входили не менее 15 выходцев из стран Центральной Азии (Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана).

По информации прокуратуры, группировка совершила на территории московского региона 15 разбойных нападений, сопряженных с убийством 17 человек и покушением еще на двух. Лидером группировки был уроженец Кыргызстана Ибайдулло Субханов (он же Рустам Исманов). Его ликвидировали при задержании.