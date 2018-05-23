В Баткенской области из-за схода селей пострадал 31 жилой дом и 34 хозяйственных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня вице-премьер-министр Жениш Разаков ознакомился с ликвидацией последствий селей в Ляйлякском районе. Вице-премьер-министр осмотрел жилые дома и социальные объекты в селах Чимген и Бешбала, затопленные мост и дамбы.

Жениш Разаков пообещал пострадавшим, чьи дома застрахованы, что денежную компенсацию им выплатят в установленном порядке.

«Оказание помощи пострадавшим, не застраховавшим дома, рассмотрят индивидуально. Одновременно рассмотрят вопрос ответственности жителей, которые отказались переезжать с потенциально опасных участков, подвергая свою жизнь и жизнь родных опасности», — подчеркнул Жениш Разаков.

Вице-премьер-министр добавил, что вопрос восстановления моста и дамб рассмотрит правительство.