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Происшествия

В Баткенской области из-за схода селей пострадал 31 жилой дом

В Баткенской области из-за схода селей пострадал 31 жилой дом и 34 хозяйственных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.

По ее данным, сегодня вице-премьер-министр Жениш Разаков ознакомился с ликвидацией последствий селей в Ляйлякском районе. Вице-премьер-министр осмотрел жилые дома и социальные объекты в селах Чимген и Бешбала, затопленные мост и дамбы.

Жениш Разаков пообещал пострадавшим, чьи дома застрахованы, что денежную компенсацию им выплатят в установленном порядке.

«Оказание помощи пострадавшим, не застраховавшим дома, рассмотрят индивидуально. Одновременно рассмотрят вопрос ответственности жителей, которые отказались переезжать с потенциально опасных участков, подвергая свою жизнь и жизнь родных опасности», — подчеркнул Жениш Разаков.

Вице-премьер-министр добавил, что вопрос восстановления моста и дамб рассмотрит правительство.
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