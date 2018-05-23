В Баткенской области из-за схода селей пострадал 31 жилой дом и 34 хозяйственных объекта. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Жениш Разаков пообещал пострадавшим, чьи дома застрахованы, что денежную компенсацию им выплатят в установленном порядке.
«Оказание помощи пострадавшим, не застраховавшим дома, рассмотрят индивидуально. Одновременно рассмотрят вопрос ответственности жителей, которые отказались переезжать с потенциально опасных участков, подвергая свою жизнь и жизнь родных опасности», — подчеркнул Жениш Разаков.
Вице-премьер-министр добавил, что вопрос восстановления моста и дамб рассмотрит правительство.