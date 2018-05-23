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Происшествия

В Чуйской области водитель насмерть сбил пешехода. Ищут очевидцев

В Чуйской области неизвестный водитель на неустановленной машине насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Управления общественной безопасности дорожного движения.

ДТП произошло 21 мая около 3.00. «Автомашина двигалась по дороге Бишкек — Кун-Туу, на четвертом километре водитель совершил наезд на пешехода. От травм 40-летний А.М. из села Кашка-Баш скончался на месте», — сообщили в ведомстве.

УОБДД по Чуйской области просит граждан, ставших свидетелями ДТП либо располагающих какими-либо сведениями, сообщить об этом по телефонам: 0(700) 20-40-03, 0(707) 87-71-63. Анонимность гарантируется.
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