В Чуйской области водитель насмерть сбил пешехода. Ищут очевидцев

В Чуйской области неизвестный водитель на неустановленной машине насмерть сбил пешехода. Об этом сообщила пресс-служба Управления общественной безопасности дорожного движения.

ДТП произошло 21 мая около 3.00. «Автомашина двигалась по дороге Бишкек — Кун-Туу, на четвертом километре водитель совершил наезд на пешехода. От травм 40-летний А.М. из села Кашка-Баш скончался на месте», — сообщили в ведомстве.