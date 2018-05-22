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Происшествия

Международные преступники пытались украсть у MegaСom полмиллиона долларов

Международным преступникам не удалось вывести средства ЗАО «Альфа Телеком». Об этом сообщил на заседании комитета Жогорку Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству председатель Фонда по управлению государственным имуществом Ренат Тулебердиев.

Депутат Марат Аманкулов поинтересовался достоверностью информации о краже $500 тысяч со счета сотовой компании MegaСom.

По словам главы ФУГИ, сейчас идет следствие. «Я могу лишь сообщить, что преступникам не удалось вывести средства. Они не смогли завершить преступление. Это были международные преступники, специализирующиеся на выводе средств со счетов сотовых компаний», — сообщил он.
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