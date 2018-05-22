11:49
USD 68.47
EUR 80.39
RUB 1.09
Происшествия

В Бишкеке на большой скорости водитель врезался в авто и скрылся с места ДТП

В Бишкеке неизвестный водитель врезался в другой автомобиль и скрылся. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

Уточняется, что ДТП случилось вчера около 20.20 на пересечении улиц Дэн Сяопина и Кустанайской.

«Водитель Honda Fit ехал по Дэн Сяопина в сторону Ошского рынка, а водитель неустановленного авто двигался по улице Кустанайской на большой скорости и, врезавшись в Honda Fit, уехал с места ДТП. От удара машина снесла дорожный знак и врезалась в бетонный парапет», — рассказали очевидцы.

В свою очередь в УОБДД Бишкека ИА «24.kg» проинформировали, что в настоящее время виновника происшествия ищут. Водитель Honda Fit обратился с легкими травмами в Национальный госпиталь.
Ссылка:
просмотров: 1383
Версия для печати
Материалы по теме
ДТП с патрульной машиной. Виновник аварии оплатит ущерб
В Балыкчи водитель сбил шестиклассницу. Ее выписали из больницы
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и&nbsp;пострадавших нет В Бишкеке сгорела мечеть. Жертв и пострадавших нет
Уличили в&nbsp;скотокрадстве. Жители Григорьевки избили сына односельчанина Уличили в скотокрадстве. Жители Григорьевки избили сына односельчанина
Генпрокуратура возбудила уголовное дело в&nbsp;отношении чиновников Минздрава Генпрокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников Минздрава
19-летний кыргызстанец пытался вывезти из&nbsp;страны 14-летнюю девочку 19-летний кыргызстанец пытался вывезти из страны 14-летнюю девочку
Бизнес
Купи Samsung Galaxy J2&nbsp;Prime и&nbsp;получи большие бонусы от&nbsp;Beeline! Купи Samsung Galaxy J2 Prime и получи большие бонусы от Beeline!
Samsung J2&nbsp;Prime&nbsp;&mdash; бюджетный смартфон с&nbsp;отличными характеристиками Samsung J2 Prime — бюджетный смартфон с отличными характеристиками
Что нужно знать об&nbsp;акции &laquo;ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!&raquo; от&nbsp;сети АЗС &laquo;Газпромнефть&raquo; Что нужно знать об акции «ДЕЙСТВУЙ, ПОБЕЖДАЙ!» от сети АЗС «Газпромнефть»
14&nbsp;дней до&nbsp;подведения первых итогов акции &laquo;Год подарков&raquo; от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; 14 дней до подведения первых итогов акции «Год подарков» от «Бакай Банка»