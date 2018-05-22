В Бишкеке на большой скорости водитель врезался в авто и скрылся с места ДТП

В Бишкеке неизвестный водитель врезался в другой автомобиль и скрылся. Об этом ИА «24.kg» сообщили очевидцы.

Уточняется, что ДТП случилось вчера около 20.20 на пересечении улиц Дэн Сяопина и Кустанайской.

«Водитель Honda Fit ехал по Дэн Сяопина в сторону Ошского рынка, а водитель неустановленного авто двигался по улице Кустанайской на большой скорости и, врезавшись в Honda Fit, уехал с места ДТП. От удара машина снесла дорожный знак и врезалась в бетонный парапет», — рассказали очевидцы.

В свою очередь в УОБДД Бишкека ИА «24.kg» проинформировали, что в настоящее время виновника происшествия ищут. Водитель Honda Fit обратился с легкими травмами в Национальный госпиталь.