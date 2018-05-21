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Происшествия

В Тюпе школьники из двух сел подрались во время сдачи ОРТ. Назначена экспертиза

В Тюпском районе школьники двух из сел — Кен Суу и Тюп — подрались во время общереспубликанского тестирования. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в УВД Иссык-Кульской области.

Уточняется, что сначала словесная перепалка, переросшая в драку, произошла между двумя школьниками. Затем ребята из Тюпа заступились за своего односельчанина и побили школьников из Кен-Суу и Байзака.

«Два парня вызвали друг друга на драку «один на один». Они вышли в школьный двор и подрались. Затем местные ребята, заступившись за своего односельчанина, побили зачинщика и его друга. Оба подравшихся парня уже совершеннолетние. Факт драки зарегистрировали в милиции. Назначена судмедэкспертиза», — проинформировали в УВД.
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