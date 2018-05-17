В Базар-Коргоне автомобильные мосты строили из непригодных материалов

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту строительства мостов в Базар-Коргоне из непригодных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.

По ее данным, в 2017 году после весенних паводков Министерство чрезвычайных ситуаций признало аварийными два моста в Базар-Коргоне. Распоряжением правительства для их восстановления и капитального строительства выделено более 100 миллионов сомов. Департамент дорожного хозяйства при Минтрансе поручил строительство мостов ДЭУ № 38, а разработку проекта — «Кыргыздортранспроекту».

После этого ДЭУ № 38 заключает договор подряда с Джалал-Абадским строительным управлением госдирекции автомобильной дороги Бишкек - Ош на выполнение строительно-монтажных работ на 101 миллион 175 тысяч сомов.

Нарушив закон о госзакупках, должностные лица дирекции заключили договор на поставку металлоконструкций с ОАО «К» на сумму 39 миллионов 500 тысяч сомов. Организация поставила ранее использованные и непригодные к эксплуатации металлоконструкции среднего автодорожного разборного моста (САРМ) на 34 миллиона 370 тысяч сомов.

Согласно заключению Южного управления Государственной судебно-экспертной службы, материалы являются непригодными для использования. При этом их стоимость завысили на 10 миллионов 996 тысяч сомов.

В результате государству причинен ущерб в особо крупном размере. Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении чиновников по статьям 304 (злоупотребление должностным положением), 306 (заключение контракта, осуществление государственной закупки вопреки интересам Кыргызской Республики) и 315 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Расследованием занимается следственный отдел Управления ГКНБ КР по Джалал-Абадской области.