В Базар-Коргоне автомобильные мосты строили из непригодных материалов

Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту строительства мостов в Базар-Коргоне из непригодных материалов. Об этом сообщили в пресс-службе главного надзорного органа.
По ее данным, в 2017 году после весенних паводков Министерство чрезвычайных ситуаций признало аварийными два моста в Базар-Коргоне. Распоряжением правительства для их восстановления и капитального строительства выделено более 100 миллионов сомов. Департамент дорожного хозяйства при Минтрансе поручил строительство мостов ДЭУ № 38, а разработку проекта — «Кыргыздортранспроекту».
После этого ДЭУ № 38 заключает договор подряда с Джалал-Абадским строительным управлением госдирекции автомобильной дороги Бишкек - Ош на выполнение строительно-монтажных работ на 101 миллион 175 тысяч сомов.
Согласно заключению Южного управления Государственной судебно-экспертной службы, материалы являются непригодными для использования. При этом их стоимость завысили на 10 миллионов 996 тысяч сомов.