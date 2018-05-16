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Происшествия

В Жуковском тягач наехал на Boeing из Кыргызстана

В аэропорту «Жуковский» в Подмосковье тягач задел самолет Boeing-737 киргизской авиакомпании Avia Traffic Company, сообщают vesti.ru со ссылкой на ТАСС.

Как сообщили в пресс-службе аэропорта, ЧП произошло во вторник вечером около 22.00. По неизвестным пока причинам тягач задел самолет Boeing-737, который должен был выполнять рейс Жуковский — Ош (Киргизия).

В пресс-службе отметили, что лайнер не получил серьезных повреждений, но рейс отложили до среды. 

По словам сотрудников аэропорта, будет проведена внутренняя проверка, в настоящее время причины инцидента выясняются.

Пассажиры рейса размещены в гостиницах и ожидают вылета.
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