Почти два килограмма героина изъяли в Беловодском милиционеры

Сотрудники УВД Чуйской области задержали в селе Беловодском мужчину с большим количеством героина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что путем оперативного внедрения сотрудники УВД 13 мая получили пробу наркотика. Экспертиза подтвердила, что это героин.