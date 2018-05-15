20:52
USD 68.41
EUR 81.98
RUB 1.11
Происшествия

Почти два килограмма героина изъяли в Беловодском милиционеры

Сотрудники УВД Чуйской области задержали в селе Беловодском мужчину с большим количеством героина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Уточняется, что путем оперативного внедрения сотрудники УВД 13 мая получили пробу наркотика. Экспертиза подтвердила, что это героин.

По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» УК КР. Задержан 49-летний Ш.А. Во дворе его дома обнаружено восемь пластин с наркотиком весом 1 килограмм 825 граммов. Задержанный водворен в ИВС. Следствие продолжается.
Ссылка:
просмотров: 508
Версия для печати
Материалы по теме
Задержан еще один наркоторговец с крупной партией героина — шесть килограммов
Подполковник милиции задержан с героином. Более 13 килограммов пытался провезти
Героин через Кыргызстан провозили под видом меда и соков. «Слезы Аллаха»
Наркопоток «Северный транзит» — это результат коррупции в силовых структурах
Кыргызстанца с двумя килограммами героина задержали в поезде Бишкек — Москва
Москвада маң зат таркаткан кыргызстандык аял 15 жылга соттолушу мүмкүн
В Кара-Куле в автомашине найдено более двух килограммов героина
В Кыргызстане у мужчины изъяли почти 4 килограмма героина
В Аламудунском районе изъяли около килограмма героина
Тринадцать наркоторговцев, среди которых и кыргызстанец, предстали перед судом
Популярные новости
ГКНБ задержал экс-депутата Маманова ГКНБ задержал экс-депутата Маманова
Кортеж премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в&nbsp;ДТП Кортеж премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева попал в ДТП
Китайский миллиардер угодил за&nbsp;решетку в&nbsp;США Китайский миллиардер угодил за решетку в США
В&nbsp;санатории &laquo;Аврора&raquo; отравились 16&nbsp;человек, в&nbsp;том числе иностранные спортсмены В санатории «Аврора» отравились 16 человек, в том числе иностранные спортсмены
Бизнес
ЦУМ &laquo;Айчурек&raquo;: Мы&nbsp;постоянно работаем над улучшением территории торгового центра ЦУМ «Айчурек»: Мы постоянно работаем над улучшением территории торгового центра
Всего 1&nbsp;сом за&nbsp;мегабайт в&nbsp;роуминге в&nbsp;Турции и&nbsp;Саудовской Аравии! Всего 1 сом за мегабайт в роуминге в Турции и Саудовской Аравии!
MegaCom продолжает расширять сеть 4G&nbsp;по&nbsp;всему Кыргызстану MegaCom продолжает расширять сеть 4G по всему Кыргызстану
Выгодные кредиты для бизнеса от&nbsp;&laquo;Бакай Банка&raquo; Выгодные кредиты для бизнеса от «Бакай Банка»