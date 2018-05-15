Почти два килограмма героина изъяли в Беловодском милиционеры

Сотрудники УВД Чуйской области задержали в селе Беловодском мужчину с большим количеством героина. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Уточняется, что путем оперативного внедрения сотрудники УВД 13 мая получили пробу наркотика. Экспертиза подтвердила, что это героин.
По факту возбудили уголовное дело по статье «Незаконные изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта, а равно незаконные производство или сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов либо прекурсоров» УК КР. Задержан 49-летний Ш.А. Во дворе его дома обнаружено восемь пластин с наркотиком весом