Задержанного в Бишкеке казахстанца водворят в СИЗО-1

Задержанного в Бишкеке гражданина Казахстана Мурата Тунгишбаева поместят в СИЗО-1. Об этом ИА «24.kg» сообщил его адвокат Шарабидин Токтосунов.

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По его словам, соответствующее постановление вынес судья Первомайского райсуда Эрнис уулу Айбек.

«Я обжаловал это постановление в Бишкекском городском суде. Согласно решению, Мурат Тунгишбаев должен содержаться в СИЗО-1 Бишкека два месяца. Моему подзащитному была проведена операция на глаза в день задержания. Учреждение ГСИН потребовало справку о том, можно ли его содержать там. Однако в ГКНБ такого документа не смогли представить», — сказал Шарабидин Токтосунов.

Напомним, 10 мая сотрудники ГКНБ задержали гражданина РК Мурата Тунгишбаева по подозрению в принадлежности к движению «Демократический выбор Казахстана» (ДВК). Спецслужбы произвели обыск в квартире казахстанца на основании постановления Алматинского суда.