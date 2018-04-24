Пожар в городе Ош. Одна из пострадавших в коме

В пресс-центре Министерства здравоохранения проинформировали о состоянии пострадавших при пожаре в городе Оше.

По их данным, всего пострадали 6 человек. По линии скорой медицинской помощи их доставили в Ошскую межобластную клиническую больницу.

На сегодня там остаются четверо пострадавших с различными травмами. У троих состояние средней тяжести, больные находятся в отделении экстренной медицинской помощи. Состояние еще одной пострадавшей тяжелое, она в отделении реанимации, в коме. Двум оставшимся оказана амбулаторная помощь.

Ночью в Оше сгорели две квартиры в пятиэтажном доме.