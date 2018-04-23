Восьмиклассница взяла автомобиль без спроса. Сбила пятилетнего мальчика

В Алайском районе Ошской области восьмиклассница на автомашине сбила пятилетнего мальчика. Информацию об этом ИА «24.kg» подтвердили в пресс-службе регионального УВД.

По их данным, автонаезд совершен накануне днем в селе Гульча по улице Алай. «Школьница взяла машину без спроса отца. От полученных травм мальчик скончался в больнице. В настоящее время прокуратура рассматривает ответственность восьмиклассницы, поскольку она несовершеннолетняя», — сказали в УВД.

Назначен ряд экспертиз. Сейчас девочка дома.